Béatrice MOREL

Je suis à la recherche d'un poste d'ASSISTANTE ADMINISTRATIVE à BESANCON & en CDI pour un investissement durable : ce que je vous propose, à mon arrivée en poste et au fil de notre collaboration, c'est ma VOCATION d'assistante confirmée par l'expérience.

J'apprécie en effet la DIVERSITE de ce métier par laquelle je me suis formée :

- une première expérience comme secrétaire à l'Université Lyon 2 au sein du département de formation continue alors en plein développement,

- un parcours de secrétaire et d'assistante commerciale en intérim avec une grande diversité de missions : magasin de billards, entreprise de location de containers, maison de retraite, société d'enquêtes médicales,

- 7 ans en poste de secrétaire technique dans une entreprise d'électricité générale,

- une reconversion réussie dans le domaine de l'action sociale dans une association mandatée par l'Agefiph pour accompagner un public malentendant dans sa recherche d'emploi, dans ses prises de postes et en formation.



J'apprécie de travailler en SUPPORT d'une équipe, pour préparer les rendez-vous, les dossiers, pour proposer des supports clairs et cohérents. Je suis RIGOUREUSE, organisée, j'apprécie de devoir réaliser un travail sur la FORME (rédaction, présentation de courriers, supports commerciaux, dossiers, etc.) et sur le FOND ... pour rendre en particulier "l'administratif" plus léger et efficace !



Je suis ouverte, prête à découvrir de nouveaux secteurs, prête à être utile au sein d'une équipe et à m'investir selon vos priorités. Nous pouvons nous rencontrer et j'étudie toute proposition, sur Besançon, en temps partiel ou complet.



Excellente année 2021 à toutes et tous. Béatrice



Mes compétences :

Rédaction de courriers

Journal d'entreprise

Archivage

Facturation

Saisie de factures Fournisseurs/Clients

Saisie de données

Rédactions variées : procédures, rapports

Créatif

Réponse aux appels d'offres