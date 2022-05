Stéphanie CACLIN

J'ai une solide expérience en matière de montage de dossiers de réponse à des appels d'offres, des connaissances "métier"​ étendues et une réelle créativité pour réaliser des propositions commerciales attractives et solides.

Je suis autonome pour un mixte télétravail / présentiel efficace et productif...et toujours prête à relever de nouveaux challenges !



Le patrimoine culturel, la documentation et l'informatique documentaire sont les fils conducteurs de mon parcours. Riche d'une double formation histoire de l'art-documentation/informatique documentaire et de plus de 15 ans d'expérience professionnelle, j'ai un vif intérêt pour la gestion et la mise en valeur du patrimoine culturel via les solutions informatiques actuelles : SIGB, numérisation de documents, portails web, bibliothèque numérique... et leurs évolutions.



Mes compétences :

SIGB

Appel d'offres

Catalogage

Informatique

Bibliothéconomie

Documentation

Offres commerciales