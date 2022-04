Beatrice POIVEY

Juriste et gestionnaire de formation, j'ai été, à dater de septembre 2008, directrice d'une association reconnue d'utilité sociale sur Bordeaux-CUB (chantiers d'insertion, hébergement d'urgence, urgence alimentaire).

Nous avons procédé en Mai 2012 au transfert de nos services dédiés au logement social et à l'aide alimentaire vers le CDAFAL33 , conseil départemental des associations familiales laïques de la Gironde, regroupant 12 associations (adhérent du CNAFAL et de l'UDAF) toutes dédiées à l'accompagnement des familles en grande difficulté sociale sur le territoire girondin, association dont j'assure désormais la direction générale.



Depuis 1981, j'ai occupé successivement des postes de conseiller juridique, responsable Relations Extérieures, puis responsable de département juridique et comptable, avant d'être directrice juridique au sein d’EADS, groupe industriel mondial , puis en charge du département 'Partenariat" au sein de la direction générale des achats d’EADS Space Transportation.



En 2005, à l'occasion d'un plan social de réorganisation d’EADS pour motif économique, j'ai opté pour une reconversion professionnelle dans le secteur social auquel je participais depuis des années en qualité de bénévole.



J’ai été conseiller prudhommal auprès des salariés et, à titre personnel, écrivain public.

J'ai ainsi pu croiser mon expérience professionnelle et mes convictions personnelles au service des plus démunis.



Je suis remariée et mère de trois enfants majeurs, dont deux sont eux-mêmes parents, auxquels s'ajoutent les trois enfants de mon époux et leurs propres enfants.

Notre famille recomposée est très diverse, gaie et dynamique, composée de jeunes adultes déterminés et pratiquant des métiers divers, toujours tournés vers les autres (médecin, kinésithérapeute, directrice de centre scolaire, juriste en droit social, informaticien et musicien !!, gestionnaire de fonds, formateur et animateur de club d'été !!)



Je suis impliquée dans ma vie familiale et professionnelle et m'efforce de les articuler au bénéfice de chacune d'elles.

J’ai pour ambition d'évoluer toujours plus, en découvrant de nouvelles activités, en faisant de nouvelles rencontres, en proposant des projets auxquels un maximum de personnes puisse adhérer et s'impliquer.



Je suis ouverte à travailler avec toutes structures qui privilégient le caractère humain de leurs entreprises tout en respectant les règles de bonne gestion et leur capacité d'investissement pour le futur.







Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Gestion de projet

Formation

Management

Finance

Informatique