Je suis quelqu’un de dynamique, organisée et réactive dans mon travail.



Je suis de nature aimable et discrète. On me reconnait une écoute et de l'empathie.



Je sais être indépendante dans mon travail mais j'apprécie le travail d'équipe.



J'aime m'impliquer au delà de mes fonctions dans la réussite de l’entreprise pour laquelle je travaille.