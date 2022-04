Beatrice RABET

Après une expérience de plus de 10 années dans des fonctions Marketing et Développement, j'ai décidé d'orienter ma carrière vers l'enseignement supérieur. Je dirige aujourd'hui l'ensemble du portefeuille de programmes de l'ESC Rennes, business school au positionnement interntional très affirmé.

J'avais dirigé auparavant l'activité Etudes et International de France Business School après avoir animé le pôle Master de l'ESCEM, école au sein de laquelle j'ai enseigné le Marketing Stratégique et Opérationnel et développé un Pôle Entrepreneuriat.



Mes compétences : Management d'équipe, Gestion d'équipes pluridisciplinaires, Marketing Stratégique et Opérationnel, Entrepreneuriat, Innovation.



Mes centres d'intérêt : Musique, Evolution des modes de consommation.



