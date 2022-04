Beatrice RAMON

Je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur conception numérique.

De formation ingénieure en microélectronique avec une double compétence en gestion, je dispose de 18 ans d’expérience professionnelle dans le développement de circuits complexes numériques et à signaux mixtes innovants dans le secteur des semi-conducteurs pour des applications spatiales, militaires et de téléphonie mobile. Au cours de mon expérience, j’ai contribué au succès de plus de 10 projets de développement complexes internationaux et multi-sites tels que des DSP, OMAP, SoCs avec des rôles variés tels que designer, responsable STA, responsable DFT et responsable design. J’ai de plus un large spectre de compétences Front-end et back-end tels que design, DFT, Synthèse logique, STA, convergence de timing et une connaissance approfondie des outils de design et des flows de conception.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Ingénierie