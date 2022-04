Béatrice ROBIN

Une volonté permanente d’amélioration et de diversité des connaissances constituent le fils conducteur de mon expérience :

- près de 10 ans au sein de cabinet d’expertise comptable, de commissariat aux comptes ou de centre de gestion pour acquérir des bases solides et variées

- puis la responsabilité de services comptables tant au sein de grands groupes que de PME afin de gérer les différentes fonctions comptables (comptabilité générale et analytique, trésorerie, paye mais aussi management d'équipe,.)

- avec tout au long de ce parcours la recherche d’un contexte international pour la richesse culturelle et ce tant à titre professionnel qu'à titre privé (expatriation)



Nouvellement intégrée au sein d'un groupe américain, je travaille actuellement à l'harmonisation des process comptables, au passage aux normes US Gaap mais également à la mise en place d'un ERP en vue de fiabiliser l'information financière



A un sens prononcé du relationnel tant en interne qu'en externe s'ajoute un plaisir et une aptitude à former et faire évoluer mes équipes .Dynamique et curieuse cela me permettent d'envisager un avenir professionnels sous des angles variés.