Dominique ROBIN

Manager expérimenté, plus de 20 ans d'expérience en pilotage et redressement d'activités en France et à l'étranger



Approche globale du métier, de la stratégie au déploiement opérationnel, de la production à l'optimisation des ressources humaines et financières.



Connaissance en profondeur des outils d'amélioration de l'efficacité ( management, Gestion, production )



Souple, adaptable, rigoureux et ayant le goût des challenges.



Mes compétences :

Challenges/Résultats

Manager

Leadership

Lean

Centre profit

Management