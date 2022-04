Béatrice SALVAYRE

STRATEGIE RH

*Business Partner dans la conception et la gestion budgétaire RH en alignement au compte de résultats

*Collaboration transverse sur la stratégie de l'entreprise

*Définition et déploiement de la stratégie de la BU

*Définition de la Politique RH

*Change management pour maintenir la dynamique d'appartenance dans un périmètre élargi

*Définition et sponsor des projets RH transverses



ADMINISTRATION RH & RELATION SOCIALE

*Management des services administratifs

*Gestion des institutions Représentatives du Personnel

*Conception et déploiement d'un PSE



MANAGEMENT RH

*Management des Hommes (délégation-contrôle)

*Structuration des recrutements

*Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

*Réalisation de "people revue" annuele

*Intégration de la qualité de vie au travail



PERFORMANCES INDUSTRIELLES & FONCTIONS SUPPORTS

*Management d'Usines

*Réduction des coûts

*Pilotage et réorientation du Lean

*Amélioration continue et QHSE

*Alignement MO permanentes et occasionnelles

*Déploiement des taux de rendement synthétique et certificats QHSE

*Conception et suivi de veille règlementaire

*Stratégie et mise en oeuvre de la gestion des accidents

*Responsable de la gestion de crise



Mes compétences :

Business partner RH

Stratégie d'entreprise

Relations sociales & syndicales

Développement RH

Management opérationnel

Lean management

Gestion QHSE

Gestion de la performance

Amélioration continue