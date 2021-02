Beatrice SAOULA-PROST

RESUME DE COMPETENCES 25 ans d'expérience



Champs d'interventions (institutionnelles et libérales)--------

- Enfants

- Adolescents

- Adultes

- Familles, couples



Compétences cliniques---------------------

- Thérapie individuelle,

- Hypnose thérapeutique

- Décodage transgénérationnel (psychogénéalogie),

- Analyse systémique,

- Approche neuropsychologique et psychoaffective,

- Psychologie génétique cognitive piagétienne.





Méthode & Principe des interventions - Objectifs----



Relier aux événements vécus (par soi ou les membres de sa généalogie), les dysfonctionnements et symptômes (manifestations d'angoisses, d'obsessions, d'addiction, de phobies, ...), gênant le sujet dans sa relation à soi et à l'autre, et ainsi mettre au jour (amener à la conscience) leur origine inconsciente.



Ce processus contribue à se libérer des manifestations non désirées, et favorise :

- la compréhension de ce qui se joue en situation, pour mieux s'en détacher,

- la compréhension et l'acceptation de soi dans la relation à soi et à l'autre,

- l'aptitude à communiquer avec soi et autrui.



Effets obtenus-----------------------------



Effacer et/ou surmonter

- Doute et sous-estime de soi,

- Peurs, angoisses, blocages,

- Stress au travail, en famille,

- Difficultés d'apprentissage et d'adaptation,

- Fatigue chronique, dépression,

- Deuils, séparations, suicides (tentatives),

- Traumatismes (accidents, maltraitances, violences, abus, viols, ...)

- Addictions (alcool, tabac, ...),

- Troubles alimentaires (anorexie, boulimie, ...),

- ...



Développer

- L'image positive et l'estime de soi,

- Ses aptitudes à faire des choix et oser,

- Ses capacités de communication,

- Ses capacités d'apprentissage et d'adaptation,

- Ses performances,

- Sa créativité,

- Son bien-être,

- ...



Mes compétences :

Créativité

Estime de soi

Fatigue

phobies

Psychogénéalogie

HYPNOSE THERAPEUTIQUE

CHANNELING ÉNERGÉTIQUE

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE