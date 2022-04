Béatrice SAVOYE

Assistante de Direction expérimentée, titulaire du diplôme d'Attachée de Direction d'Advancia et d'un BTS Tourisme-Loisirs, je travaille depuis 20 ans dans le secteur des services.



Organiser et coordonner des projets sur-mesure est le fil rouge de mon parcours professionnel : dans le tourisme tout d'abord, auprès de la clientèle japonaise venant visiter la France, et plus récemment dans la formation au sein d'Emlyon Business School en tant que coordinatrice projets formation pour les programmes de formation continue sur-mesure puis auprès de l'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en tant que Coordinatrice Pédagogique pour organiser et coordonner le programme du Master 1 des stylistes-modélistes.



J'ai mené avec succès ces différentes missions pour lesquelles j'ai su utiliser mes talents d'organisatrice et de coordinatrice.



Je suis désormais à la recherche d'un poste où je pourrai mettre mes compétences et mes qualités au service d'une entreprise ou d'un organisme de formation.



