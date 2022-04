Béatrice STROUF

STRATEGIE, POLITIQUE & INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT DE PROJETS R.H. - ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL & COLLECTIF EN FORMATION & MEDIATION

(EUROPE, U.S.A., ISRAEL)

* CONSEIL & EXPERTISE : REFERENTIELS EMPLOI-FORMATION

* INGENIERIE DES COMPETENCES : ELABORATION STRATEGIQUE ET POLITIQUE DE PLANS DE FORMATION, DISPOSITIFS D'ENTRAINEMENT PEDAGOGIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES, ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS PROFESSIONNELS COLLECTIFS & INDIVIDUELS (notamment V.A.E. professionnelle ou bénévolat associatif)

* ANIMATION ET ENCADREMENT D’EQUIPES-PROJETS PLURI-DISCIPLINAIRES

* PRATIQUES DE MEDIATION DE PROJETS & CONDUITE DU CHANGEMENT SOCIO-ORGANISATIONNEL : DEMARCHE METHODOLOGIQUE D’AUDIT, DE DIAGNOSTIC, D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS, D'INTERVENTION-CONSEIL INTERNE / EXTERNE

* INGENIERIE MEDIATIQUE : COMMUNICATION PUBLIQUE – CORPORATE – INTERPERSONNELLE – INTERCULTURELLE - MEDIATION

* ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES EN MILIEU ASSOCIATIF : médiation de projets socio-organisationnels)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2007 à ce jour

. LES MANAGERS DU TEMPS - Paris

- Elaboration d'une plateforme de formation aux métiers de proximité et de services à la personne : ateliers de remise à niveau (apprendre à apprendre), d'entraînement pédagogique et de professionnalisation.

- Formation de formateurs : C2RP de Lille, Croix St Simon Formation...

. INFA - Nogent s/Marne

Accompagnement V.A.E. au DEAVS : "référente unique" pour le dpt 94 (habilitation en cours)



1991-2007

• IN.FORMATION - Paris : Responsable Ingénierie de Projets

Groupe INTERIM NATION S.A.-Travail Temporaire (filiale 100%)

Ingénierie des dispositifs emploi-formation professionnelle continue

Formation en centre, en entreprise ou en ligne

Entretiens professionnels, actions de reclassement et reconversion, gestion de la mobilité et des parcours de carrière, élaboration de profils de compétences-métiers ou projets

Conseil et organisme de formation

Elaboration de plans individuels ou collectifs et des actions de formation interne ou externe

Gestion administrative, financière et pédagogique : délégation totale ou partielle auprès des acteurs professionnels de l’amont à l’aval des projets de formation pour le compte d’entreprises : AGEFIPH, ATOS-SCHLUMBERGER-SEMA Group, Computer Associates, DROUOT, ECONOCOM, Financière Immobilière Marcel DASSAULT, HAAGEN DAZS France - HAVAS Edition – CEP Communication, HEBDOMAG France – La Centrale des Particuliers, Groupe INTERIM NATION et filiales, INTER S, Kaufman & Broad, Lyonnaise Câble, MONOPRIX, SAMADA ou de leurs OPCA : AGEFOS, FAFIEC, UNIFORMATION, FORCO ...



1986-1991 : Chef de Projets Multimédia N.T.I.C.

. SEITU : INGENIERIE URBAINE - 40 salariés , Systèmes d’information géographique SITU (métro, bus parisiens) –IRIS (orientation-quartiers La Défense) – ICAR (autocars tourisme régional)

. TECHNIMAGE : INGENIERIE PROJETS INTERACTIFS – 12 salariés, Groupe E.L.A. (Editions Législatives & Administratives)

Bornes d’information pour la grande distribution non alimentaire

. LASER IMAGE : SYSTEMES D’INFORMATION INTERACTIFS

Groupe HAVAS – 20 salariés, conceptrice-dialoguiste (bornes interactives : tourisme, culture, distribution, banque, enseignement, formation)

1984-1986 : Assistante Training & Development

. CLUB MED INC. – 300 salariés, Groupe Club Méditerranée

Accompagnement dispositif recrutement intégration auto-formation du personnel saisonnier américain des villages de vacances de la zone US/Pacifique.

ANGLAIS COURANT & PROFESSIONNEL - HEBREU : LU, ECRIT, PARLE

ALLEMAND SCOLAIRE - NOTIONS DE RUSSE & GREC MODERNE



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Formation

Ingénierie

Médiation

Pédagogie

Pilotage

Pilotage projets

remise à niveau

Services à la personne

VAE