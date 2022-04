Béatrice TENNEGUIN

A la recherche d'un nouveau défi, mes compétences sont:

- Suivi et analyse de la rentabilité d'un centre de profit.

- Mise en place des prix de revient , analyse des marges produits/clients

- Mise en place, suivi et analyse des tableaux de bord et indicateurs d'activité en collaboration avec les opérationnels.

- Mise en place d'outil d'aide de décision pour la direction et les opérationnels.

- Identification et force de propositions des axes d'amélioration de la rentabilité et suivi des plans d'actions.

- Construction budgétaire, suivi et analyse des écarts.

- Forte implication dans le système d'information et contribution pour son amélioration.



Je conçois que le rôle du contrôleur de gestion est de fournir des éléments chiffrés pour aider à la prise de décision mais il a aussi de devoir de conseil sur les risques et les avantages sur le choix des décisions.

Cela nécessite une connaissance de chaque métier de l'entreprise.



Mes compétences :

Comptabilté

Contrôle de gestion

Prix

Prix de revient