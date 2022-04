Béatrice TRAINEAU GREGOIRE

Mon départ dans la vie professionnelle a eu comme point d’entrée mon diplôme d’Ecole de Management (ESSCA) en tant que major de promo. Ce titre m’a permis de gagner un pupitre, des micros et un écran géant devant quelques 1 000 personnes pour un discours de fin d’études.

Mon goût pour les prises de parole en public et les challenges était comblé !



J’ai, depuis, fait mes armes dans le conseil, au sein d’un cabinet à taille humaine qui sait mettre en avant les compétences individuelles de chacun de ses collaborateurs et faire de ces forces individuelles une entreprise avec de très fortes valeurs et une ambition affirmée.



Chez Celencia, j’ai acquis une expertise en management de projets sur des sujets de transformation des organisations, ou des sujets Risques et Contrôle Interne.



Certifiée Lean Management, l’approche processus est pour moi un point d’entrée important dans la compréhension et le diagnostic des organisations.



Chez mes clients, je conduis des projets d'organisation : diagnostics, préconisations stratégiques, challenge des pratiques en place, pilotage des mises en œuvre, ...

Mon métier de consultante me permet de relever chaque jour de nouveaux challenges, d’être en contact permanent avec les décideurs mais également les équipes opérationnelles.

C’est un métier qui demande une forte adaptation, un esprit créatif, une force de persuasion et une très bonne capacité relationnelle.



Mes compétences :

Conseil en Organisation

Pilotage de projets

Conseil

Lean management

Optimisation des process

Gestion des risques

Banque

Contrôle interne