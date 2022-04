Béatrice TROESCH

Bonjour,

En 1996 j'ai choisi le métier du téléphone. Par passion surtout et par goût du challenge.

Avec un cursus et une expérience en qualité de responsable en centre d’appels pour des clients grand compte, j’ai su mettre à profit mes qualités en management et ma capacité à fédérer les équipes.

Aujourd'hui, je souhaite démontrer ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.

Mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion de planning, l'organisation administrative ainsi que la gestion de projet telle que la marque ISO constitue un atout majeur. Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, j’ai su utiliser ma créativité et ma réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de 15 cadres et 55 agents de maitrise. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

Call center

Centre d'appel

Gestion de projet

Gestion IRP

Instance représentative

IRP

Relation Client

Relation clientèle