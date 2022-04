Beatrice VANDERVONDEN

Durant mes 12 ans d'expérience dans le domaine des systèmes et réseaux, j'ai eu l'occasion d'appréhender de nombreuses technologies et de réaliser des projets techniques très enrichissants et variés.



J'ai toujours privilégié la qualité : qualité du travail fourni, qualité des relations humaines... Et pour que cette approche prenne encore plus de sens, j'ai créé en avril 2012 une société à l'image des valeurs qui me sont chères : Be Activ'IT.



Nos compétences : le réseau, la sécurité, la collaboration, principalement autour des technologies Cisco.



N'hésitez pas à consulter notre site web : http://be-activ-it.fr pour en savoir plus sur nos prestations et nos domaines de compétences.



Mes compétences :

Centre d'appels

Cisco

Communication

Communication réseau

Gestionnaire

Microsoft Visio

Routeur

Switch

Switch CISCO

Telecom

Téléphonie

Téléphonie sur IP

Réseau