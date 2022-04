Béatrice VASSAL-DUGRAVOT

Plus de 15 ans d’expérience en marketing et communication au sein de différents secteurs d’activités sur des cibles professionnelles et grand public



Compétences :

- Marketing & webmarketing

- Communication

- Animation d’équipe & conduite de Projet

- Formation

- Langues : anglais, espagnol



Contribuer au développement commercial et à la notoriété d’une entreprise est ma focale majeure.

J’ai complété mon parcours pas des compétences transverses en commercialisation, télémarketing, administration des ventes et formation.



J'ai décidé d'enrichir mes connaissances dans le monde du web et de la e-communication en intégrant la formation Marketing Internet e-commerce à l'ESC de Toulouse. Vivement intéressée par le thème des réseaux sociaux, j'ai choisi comme thème de mémoire " Communication & Marketing B to B : Facebook y aller ou pas?".



Forte de mon expérience et des fonctions exercées, j’accompagne également des étudiants et des professionnels dans mes domaines d’expertise.

Je suis aussi membre de l'association La Mêlée.



Mes compétences :

Web 2.0

Web

Veille

Référencement

E-commerce

Communication

Marketing

Marketing en ligne

Marketing digital

Webmarketing

Formation

Rédaction de contenus

Marketing opérationnel

Création de trafic

Inbound marketing

Affiliation