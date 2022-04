Béatrice VÉROVE

Présente dans le monde de la décoration de grands espaces depuis bientôt 20 ans, je décide de créer mon entrepise autour du mariage, des réceptions et autres événements privés ou professionnels. Je décore toute salle avec raffinement selon vos couleurs, votre thème, vos passions... je m'accapare du lieu pour qu'il devienne le vôtre.

Souvent, dans les lieux de réception, les chaises manquent d'élegance, je les habille de housses avec noeuds et les agrémente de fleurs ou tout autre accéssoire déco et crée ainsi une ambiance hors du commun.

Je réalise suivant une charte graphique définie ensemble, tout support pouvant se trouvé sur un lieu de réception, photophore servant de menu et de marque-place, étiquette sur les cadeaux aux invités,

livre d'or, plan de salle...



Mes compétences :

Corel Draw

Décoratrice

Dessin