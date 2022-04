Béatrice VICHERAT

Je suis actuellement doctorante en Sciences de l’Éducation à Paris 10 dans l'école doctorale "Connaissance, Langage et Modélisations"



Ma thèse co-dirigée par Philippe Carré et Olivier Las Vergnas, porte sur les pratiques d'autorégulation de la santé.



Parallèlement je suis en poste dans un Greta où je m'occupe de la mise en œuvre de la FOAD.



J'ai également développé une offre de coaching en méthodologie pour les jeunes collégiens et lycéens.







Mes compétences :

Coaching

Développement personnel

Life coaching

Méthodologie

Parentalité