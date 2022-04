Béatrix ROMAIN-HUTTIN

Transformer, optimiser, améliorer le service rendu, accompagner, tels sont les leitmotiv de mon activité professionnelle.



Mon parcours m’a permis de développer une forte expertise dans l’accompagnement des transformations de l’entreprise en mode projet. J'interviens principalement sur les volets Organisation (définition de la cible, analyse de l'existant, refonte des processus, dimensionnement, cadrage et déploiement des outils nécessaires,...) et Accompagnement Humain (mobilisation des acteurs clés, gestion sociale, formation, communication,...) de ces transformations.



La plupart de mes interventions se sont passées au sein des fonctions support de l'entreprise, en particulier la Direction des Ressources Humaines. J'ai ainsi acquis une bonne connaissance des processus et services rendus par une DRH, ainsi que de ses outils (progiciels, SuccessFactors,...).



Ce sont toutes ces expertises que je mets aujourd'hui à profit au sein de la DRH globale Murex, en tant que responsable des opérations et du SIRH.





Mes compétences :

Organisation

Gestion de projet

Conduite du changement

Ressources humaines

Formation

Communication

Communication interne