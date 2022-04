Béatriz LOPEZ SADREUX

Dans la fonction Ressources Humaines depuis plus de dix ans, je souhaite, en tant que véritable business partner, mettre à profit mon expérience de Généraliste RH (Recrutement, Accompagnement au changement, Gestion des carrières et des Compétences, Relations Sociales, Mobilité, Formation, Administration du personnel, Diversité, etc...), et partager des valeurs communes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Relations sociales négociations

Administration du personnel

Gestion de carrières

Mobilité interne et mobilité externe

Gestion de projets RH

SSII

Développement RH

Conduite du changement

Droit social

Communication RH

IRP

Stratégie RH

SIRH

GPEC

Politique Handicap

RSE & Diversité