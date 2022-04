Beauclair BILONG NGOUE

Je suis jeune diplômé Ingénieur informatique option Développement Java EE et Javascript. Passionné des nouvelles technologies et des technologies OpenSource à l'instar de AngularJS, je suis actuellement en poste chez Capgemini. J'aime les défis, le travail en équipe et découvrir de nouvelles technologies afin de m'améliorer et diversifier mes compétences.

Je suis passionné par les sports d'équipe notamment le football et je suis également Abonné (Madridista) du Real Madrid CF qui est mon club de foot de toujours, les causes humanitaires et le volontariat font aussi partie de mes centres d'intérêts (j'ai été notamment volontaire de la ville de Paris pour l'Euro 2016 en France).



Pour plus d'informations veuillez me contacter ici ou consultez mon profil LinkedIn https://fr.linkedin.com/in/beauclairbilong .



Cordialement.



Mes compétences :

Struts Web Application Framework

Linux

Java

Hibernate

XML

Web Services

UML/OMT

Symfony

Spring Framework

SOAP

REST

PostgreSQL

Oracle

NetBeans

MySQL

JavaScript

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

Git

Apache Maven

Android

PHP

Spring batch

AngularJS

Java EE