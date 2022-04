Beaute SERGE

Icare Assurance

La marque garantie et services automobiles du groupe Europ assistance.



Notre mission est d’enrichir la relation des professionnels de l’automobile avec leur clientèle en élaborant les contenus pour les garanties et contrat d’entretien automobile, assistance routière, assurances et services.

140 collaborateurs qui au quotidien œuvrent pour innover dans nos solutions et livrer les services promis.



Référent sur son marché avec 17 labels constructeurs, 2000 distributeurs-réparateurs, plusieurs établissements de crédits et compagnies d’assurance, Icare développe la valeur des offres de services qui simplifie la vie des automobilistes tout en les fidélisant à leur point de vente.



www.icare-service.com





Mes compétences :

Marketing opérationnel