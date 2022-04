Beauté Zen vous propose des soins d'esthétique, de beauté et de relaxation à domicile.



Votre esthéticienne à domicile se déplace à Lorient (56), Quimperlé (29) et leurs alentours.



Nous vous offrons tous les services qu'un institut de beauté peut vous proposer à des tarifs avantageux

et dans le confort de votre propre lieu de vie.



Beauté Zen vous propose une large gamme de services adaptés à vos besoins:

Soin du Visage, Soin du Corps, Epilations, Beauté des mains et des pieds, Maquillage, Réflexologie plantaire, Forfaits Mariage, Bons cadeaux..



Une prestation de qualité de soins à domicile, sur le lieu de travail, en maison de retraite ou lieu de vacances.



Beauté Zen - " Le Bien- être d'un Institut de Beauté à Domicile"

