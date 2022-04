Diplômé Ingénieur de l'ENAC et titulaire d'un MBA, j'ai accumulé une expérience professionnelle dans divers secteurs de l'industrie aéronautique (constructeur, aéroport, compagnie aérienne, consultant) et sur trois continents différents. Je suis actuellement consultant au Maroc, pays à pertir duquel j'effectue des missions pour des sociétés basées en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Je suis depuis deux ans activement impliqué dans la gestion et le développment d'un centre de maintenance d'avions régionaux dédié aux opérateurs basés en Afrique et en Europe du Sud suivant les standards les plus élevés.



Doté d'une grosse capacité d'adaptation, d'analyse, de travail et d'écoute dans différents types d'environnements, j'ai toujours pour objectif de prendre part à des projets ambitieux, permettant de se remettre en cause tout en apportant une réelle contribution notamment au développement du secteur aéronautique en Afrique.







Mes compétences :

Gestion de projets transverses

Management

Multiculturalisme

Maîtrise Réglementation Aéronautique

Leadership