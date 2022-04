Après 2 expériences dans le métier de vente d'espaces publicitaires, j'intègre la CAFPI. Entreprise de courtage en prêt immobilier. Venez me solliciter pour tout achat, ou rachat de crédit. Le recours a un courtier permet de mettre toutes les banques en concurrence et d'obtenir des taux avantageux. Je serai mandaté dans le but de vous faire gagner du temps et de l'argent.