Bedar INGENIERIE

BEDAR, un bureau d’études multidisciplinaire composé d’une équipe de spécialistes centrés autour de 3 pôles :

= > Topographie/Cartographie/Radiodétection

= > Voirie et réseaux divers (VRD)

= > Environnement/Assainissement



De l’étude à l’organisation et à la réalisation, la société BEDAR Ingénierie accompagne ses clients tout au long de leurs projets. Notre bureau d’études met une équipe de professionnels à votre disposition, que vous soyez une collectivité, une entreprise ou un particulier.



Qui sommes-nous ?



Notre nom, BEDAR, est un acronyme répertoriant le large éventail de nos compétences et services : Bureau d’Etudes, de Développement, Aménagement et Réseaux.



Fondé en 1988 à Vitré (Ille et Vilaine), Porte de Bretagne (axe Rennes – Laval), par Bernard Duault, la société BEDAR Ingénierie n’a cessé de se développer depuis 29 ans.



La société BEDAR est également ouverte à toutes collaborations ou rapprochements avec des entreprises ou BE. Joindre ses compétences et permettre de développer ses activités est une nécessité à la croissante d'une entreprise. A bonne entendeur....



Nos certifications:

BEDAR Ingénierie s'engage à réaliser l'ensemble des travaux dans les règles de l'art et le respect des normes.



Certificat d'aptitude ErDF-GrDF pour:

- Etudes réseaux aériens HTA et BT

- Etudes réseaux souterrains électricité et gaz

- Cartographie V3



Habilitation Electrique:

- B2V-H2V, B2T, ADNT3002



