Forte d'une expérience en Relation Client, Diplômée trilingue d''un Master en Affaires et Echanges Internationaux à la recherche active d'un poste sur Douala.

De nombreuses expériences au sein de Service Client et à l'international.(Espagne, Dubaï)

Actuellement présente sur Douala!



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Communication

Organisation et stratégie

Maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères

Qualités relationnelles et rédactionnelles