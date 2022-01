A propos de mon dernier poste :



En 2005, étant passionné et pratiquants d'arts martiaux depuis plus de 20 ans, j'ai fondé et géré avec mon associé mon entreprise d'e-commerce de produits en rapport avec ma passion, dont le site est tudo.fr



Notre clientèle inclut les particuliers, les clubs d'arts martiaux et l'administration (police, armées et établissements pénitenciers) qui trouvent dans notre boutique des vrais conseils, un choix de produits durement testés et un bon rapport qualité-prix.



Outre l'importation et la distribution de produits de marques célèbres : Fuji Mae, Feiyue, Metal Boxe, Adidas, Shock Doctor, Atama,... nous avons également développé une gamme de produits de notre propre marque Furacao (conception de produits, création l'identité visuelle, choix de fabricants, importation et distribution).



Notre site d'e-commerce utilise le plateforme Prestashop et avait l'occasion de travailler ou travaille toujours régulièrement avec les comparateurs (Google Shopping, Twenga, leGuide) et les Market Places (Amazon, Cdiscount, Price Minister) via le gestionnaire de flux (Shopping Flux).



Mes compétences :

Photofiltre

Adobe Photoshop

Prestashop

Microsoft Office

CIEL Gestion commerciale