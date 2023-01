Bénédicte ARBOGAST

Bonjour,



Suite à une expérience de plus de 5 an en tant que responsable oenotourisme sur un domaine viticole, voilà venu le temps pour moi de suivre m’a route.



En reconversion pour pouvoir allier ma vie familiale et ma vie professionnelle, je souhaite me tourné vers un job du lundi au vendredi mais sans y perdre en challenge.



Mon dynamisme, ma facilité à communiquer et mon organisation plairont à mon futur employeur !



Au plaisir de vous connaître,

Bénédicte