Bénédicte BOUCHÉ

Je suis Psychopraticienne, coach professionnelle et formatrice en région nantaise. Le développement humain est le coeur de mon métier et de ma passion.

Avec l'approche relationnelle et humaniste de l'Analyse Transactionnelle et la pratique de l'EMDR, j'accompagne des adultes et des adolescents à dépasser des difficultés et devenir eux-mêmes.

Mes valeurs : chacun a les ressources en lui-même, je suis une accompagnatrice vers l'autonomie.

L'estime de soi se développe dans la relation avec soi-même et avec les autres.



Mes compétences :

Thérapie AT et EMDR

Coaching professionnel

Formation management, prévention du harcèlement