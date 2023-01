Bénédicte MORELLE

Mon parcours :

Je suis photographe et j'ai enseigné à l'Institut Supérieur des Arts Saint Luc à Liège pendant 18 ans.

Ce parcours artistique a été un enrichissement tant au niveau relationnel grâce aux échanges permanents avec les jeunes qu'au niveau purement esthétique de la beauté extérieure, apparente en toute chose et en tout être.



Cependant, depuis plusieurs années, mon attention s'est tournée essentiellement sur ce qui embellit la vie intérieurement.

Ce déclic transformateur m'a amené à rechercher une pratique qui pouvait mapporter le bien-être pour moi et mes proches et je me suis inscrite à la formation proposée par Michel DAENEN en Shiatsu, Harmonisation des énergies Humaines.

Cette pratique de remise en équilibre des énergies corporelles a ré-enchanté ma vie et m'a permis de développer une relation d'aide et de soin à la personne.

Ensuite, jai entrepris une formation en Magnétisme Humaniste.

Méthode de soin holistique, qui ma ouvert à une nouvelle dimension de lêtre humain (travail dans laura) et accompagnée dune formation en géobiologie. Ces prises de conscience mont épanouie et reliée à cette énergie universelle de guérison, cette « magie des mains » réveille la bienveillance qui vibre en soi et pour autrui.



Léquilibrage énergétique du corps, des organes, des chakra* principaux et de laura (champ bioénergétique) pratiqué selon le Magnétisme Humaniste permet de retrouver lharmonie naturelle des énergies corporelles, émotionnelles, subtiles et spirituelles. Le Magnétisme Humaniste vise à recentrer lêtre dans son pouvoir de guérison; il est une technique qui mène à être plus dans lêtre. Enseignements reçus de Sébastien BERGER et Christian DROUAILLET.



« Prendre soin de Soi, devenir autonome et vivre dans linstant présent en accord avec son chemin de vie, son chemin du coeur en conscience ».



Jai également suivi une formation en Fleurs de Bach :

» Tant que lÂme, le Corps et lEsprit sont en Harmonie, rien ne peut nous affecter « et aussi une formation en acupuncture au niveau du traitement du visage.



Formations en Auto-Tipi et Tipi Express; accompagnement et gestion des peurs inconscientes, depuis septembre 2013 Libération des Peurs Inconscientes.

Formation à la pratique thérapeutique en shiatsu donnée par Sensei Ohashi Wataru, octobre 2013.

Assistante de Sébastien Berger, en Magnétisme Humaniste, lors de stages en Belgique. Formatrice avec Sébastien Berger lors des stages en Magnétisme Humaniste sur les Merveilleux Vaisseaux et sur les Méridiens Principaux.



Formation en thérapie Crânio-sacrée Upledger Institut© en 2019.



Toutes ces découvertes et rencontres ont littéralement réorienté ma vie vers laide à lautre.



Je suis très heureuse aujourdhui daccompagner les personnes qui me font confiance, sur le chemin de leur vie.

Je donne des séances thérapeutiques et des formations en Shiatsu et en équilibrages énergétiques en Belgique, en France et en Suisse.



Plus d'infos : benedicte.morelle@live.be



Mes compétences :

Thérapie Crânio-Sacrée

Shiatsu

Magnétisme

Lifting du visage par acupuncture

Formations en Shiatsu & Magnétisme

Géobiologie

Libération des peurs Inconscientes



https://harmoniecorpsetames.wordpress.com