Benjamin BOUVIER

Trilingue, je suis très investi dans mon travail, j'aime travailler en équipe, avoir des responsabilités et satisfaire mes clients.



J'ai de nombreux centres d'intérêts et j'ai acquis des connaissances dans des domaines très variés. Je m'intéresse à tous les types d'activités innovantes, industrielles et créatives : produits, services, organisation.



Aujourd'hui ingénieur brevets, je développe mes connaissances en matière de stratégie et de protection de l'innovation. J'accompagne mes clients dans leur stratégie d'innovation à 20 ans.



Je souhaite continuer à m'investir dans des postes liés à l'innovation, à l'intelligence stratégique, et à la valorisation de la créativité.



Mes compétences :

IP

Innovation

Strategy

Knowledge

Propriété intellectuelle