Benjamin DURAND

Domaines de compétences



Commerce/Marketing

- gestion et développement d'un centre de profit

- management d'équipe (10pers) recrutement, animation, restructuration...

- administration des ventes

- vente sédentaire et terrain (services et produits)

- élaboration d'études (marché, concurrence,…)

- élaboration du marketing mix, lancement de produit...





Communication/Publicité/Relations publiques

- gestion budget, conception et réalisation de plans média annuels

- gestion d’événements ; nombreuses expériences en relations publiques (de l'élaboration du concept au suivi post event)

- publicité : de la copy strategy à sa mise en œuvre

- relation de presse (communiqués, conférence…)

- création d’outils de communication (brochure, affiche,…)



Informatique & graphisme

-création de site Internet

-maîtrise de Photoshop, Xpress, Paintshop pro

-maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,...)



Langues

-anglais courant

-espagnol niveau intermédiaire



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Internet

Marketing

Sports