Benjamin SOUCHAL

MON BUT VOUS MAINTENIR EN FORME PHYSIQUE ET MENTALE

Coaching sportif, entrainement, réathlétisation, stretching.



Éducateur sportif MAM depuis 30 ans et compétiteur de niveau national en natation et Taekwondo (Art Martial), sports dans lesquels, je me suis épanoui pendant 20 ans et au haut niveau dans le Taekwondo.

Mon niveau sportif est confirmé, affirmé et vaste.



- Entre Stretching et préparation physique puis une activité physique soutenue avec un soutien psychologique, face aux événements non souhaités (stress, agression, peur); vous pouvez trouver dans mon coaching tout l'éventail dont le corps humain à besoin pour bien évoluer, mieux vieillir, mieux réagir face aux événements.



Je peux vous proposer des conseils élémentaires de nutritions, et hygiènes de vie lié au sport.



Apprendre aux gens à vivre avec une activité physique, qui est essentielle au corps humain et au cerveau.

Une activité physique qui va leur permettre d'être beaucoup plus zen dans la vie, de gérer les prises de poids, le stress, et déclencher un retour des sensations euphorisantes.



Mes compétences :

Coaching

Santé