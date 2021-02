Benoit BRUNOT

Dirigeant expérimenté, j'ai une solide expérience de directeur général et membre de Comex/ Comité Exécutif. J'interviens depuis 20 ans dans les domaines de lenvironnement/énergie, de la mobilité/transport, des infrastructures, de la construction&ingénierie, BTP ainsi que l'immobilier.

Mon parcours est pétri dexpériences passionnantes entre le secteur public et le secteur privé, dans des métiers larges et pluridisciplinaires. Développeur, bâtisseur, manager, je suis guidé par mes convictions dintérêt général et très attaché à lexécution dun service compétitif et de qualité pour le bien commun, qu'il soit opéré en direct ou via des montages en "PPP" pour lesquels j'ai un solide niveau d'expertise et y apprécie la créativité contractuelle, opérationnelle et financière dans des contextes de parties prenantes plurielles.

Plaisir, enthousiasme, sens, créativité et esprit du collectif sont des marqueurs de mon style de management.