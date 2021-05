Benoît DEPREUX

Connaissant de l'intérieur par la pratique de mon métier dingénieur, puis dexpert santé au travail, beaucoup d'institutions publiques et privées, cela ajoute à mon écoute, celle du monde du travail. En supervision collective en psychosomatique au groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, je maîtrise la pratique clinique pour entrer en relation, accompagner avec humanité et en sécurité, notamment des adultes simplement étonnés, en questionnement ou en difficulté. Se libérer, se transformer, évoluer, requiert non seulement, d'identifier les obstacles, de conquérir de nouvelles habiletés en respectant les temps nécessaire aux intégrations biologiques accomplies par lorganisme durant les phases de rêves à partir des expériences de la journée, mais aussi, délaborer dans linteraction dune relation thérapeutique, individuelle ou groupale, dénuée demprise, des projets, du désir et du sens.



Publications :



>Dans l'ouvrage collectif sous la direction de Michelle Vinot-Coubetergues et Edmond Marc, "Les fondements des psychothérapies", le chapitre 20 : "L'inconscient cognitif et inconscient psychanalytique", date de publication 5 novembre 2014 chez Dunod.



https://www.cairn.info/les-fondements-des-psychotherapies--9782100721276-page-325.htm?contenu=article



>Un cas de prostatodynie suivi de néoplasie : analyse psychosomatique, date de publication 12 novembre 2013 DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance).



L'auteur mène plusieurs entretiens psychosomatiques auprès de patients consultants dans le service d'Urologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Il nous présente l'évaluation psychosomatique complète d'un cas de prostatodynie qui évolue vers une néoplasie. Qu'en est-il ? Quels sont les liens entre les troubles de la psyché et les troubles corporels de ce patient ?



https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00903443/document