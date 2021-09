Benoit DONNIO

Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des individus et des organisations dans leurs transformations. Passionné par le fonctionnement de l'humain et l'expression des potentialités de chacun, j'aime accroître la confiance et la liberté d'action individuelle, mettre en lumière les ressources et les complémentarités d'une équipe ou d'un groupe, contribuer à la croissance individuelle et collective. Dans une ambiance conviviale, avec bienveillance, je facilite les prises de conscience qui entraînent la croissance et le bien-être.



En parallèle de l'animation de groupes (facilitation, animation de formations, de conférences et de séminaires), de mes activités d'accompagnement (thérapie intégrative et coaching), les voyages et les pratiques artistiques nourrissent mon évolution.



Références entreprise : Airbus, Orange, Akryvia, General Electric, Sodebo, Banque Populaire Grand Ouest, Groupe Atlantic, CBP, iAssure, Semitan, La Mie Câline, Madic, Lafon, Impar, Apex, Envie 44, Ocean Partner, Les artisans du changement, Kaizance, Beelink formation, Agile Garden, CCI Nantes - St Nazaire, Diginamic, DTA Ingénierie, Mairie du Pallet, PLIE Pays de la Loire, Animaje, Faculté des métiers, Pôle formation des industries technologiques, GRETA, ARIFTS, CIFOR, Askoria, UFCV, Chambre de métiers et de lArtisanat, Université du Maine...

Et plus de 300 accompagnements individualisés auprès de personnes souhaitant exprimer leur plein potentiel.



Pour me contacter :

» Tél. : 06.87.26.51.85

» Email : benoitdonnio@gmail.com

» Web pour les professionnels : www.ayoa.eu

» Web pour les particuliers : www.benoitdonnio.fr