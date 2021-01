Benoit DUCASSE

OBJECTIF



Animer/co-animer une unité opérationnelle autonome.



DOMAINES DE COMPETENCES



- Management : direction d’un centre de profits et management de projet incluant gestion de la sécurité, des personnes, des opérations, des risques, du budget et de la logistique. Relation client. Respect des délais et objectifs contractuels.



- Développement technico-commercial: développement de synergies entre équipes ingénieurs et commerciales (Oil & Gas), prospection, développement business online, négociation, prévisions et objectifs de ventes, études de stratégie de marché.



- Gestion RH : participation à la création et mise en place d’une nouvelle stratégie de recrutement, recrutements, affectations, formations internes, gestion des ressources (plans de carrière, plans de transition).





FORMATION



2007-2008: Ingénierie Pétrolière, Transocean: ingénieur cadre (Rig Engineer Program)

2000-2003: Ecole Supérieure de Commerce de Rennes.



1997-2000: Classe préparatoire économique à La Flèche (72).



Langues pratiquees:

- Francais: langue maternelle.

- Anglais: courant.

- Espagnol: courant.

- Neerlandais: professionnel, niveau intermediaire.





RESUME



Homme de management et de projet orienté résultats, ayant à cœur l’importance des relations humaines, curieux, créatif, dynamique et méthodologique, j'aime le challenge, le travail en équipe et la prise de responsabilités. Trilingue, doué d’un bon relationnel, je suis un bon communicateur habitué à diriger des équipes aux profils variés et à travailler positivement les relations avec clients et partenaires. Décisionnaire, « positive thinker » et créatif, je suis apte à résoudre les problèmes, humains et situations de crise.



Profil Linkedin: http://fr.linkedin.com/pub/beno%C3%AEt-ducasse/2/470/415



Mes compétences :

Online Business Development

Management opérationnel

New Business Development

Sales Management

Marketing stratégique

Project Management

Asset Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logistics planning & operations

Sales strategy & objectives set-up

Contracts negotiation