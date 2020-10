Benoît FRESLON

Je suis Game Designer senior et développeur de jeux vidéo avec Unity3D (spécialisé mobile, iOS, Android) en tant que Freelance (AGESSA + Micro Entrepreneur). Je suis également formateur et développeur de jeux vidéo indépendants. Je suis disponible pour toutes propositions de missions de développement de jeux.



Jai plus de 12 années dexpérience dans les jeux casuals, les advergames, les jeux sociaux et les jeux multijoueurs. J'ai déjà travaillé sur plusieurs projets en tant que Game Designer, lead game designer, level designer et programmeur au cours de mes précédentes missions.



Ayant collaboré avec une école de jeux vidéo pendant plusieurs années je peux également proposer des Formations de développeur de jeux vidéo : Game Design, Unity.



Je peux créer des jeux de A à Z : game design (documents de game design), code, graphismes, level design, sound design, etc.



Je peux vous conseiller sur tout le processus de création de votre projet : concept, développement, publication, monétisation, financement, etc.



Cependant je peux travailler au sein dune équipe sur des plus gros projets.



En tant que développeur de jeux indépendants, jessaie de créer des jeux originaux pour joueurs occasionnels : faciles à prendre en main, funs et addictifs. La plupart de mes jeux ont été primés et joués plusieurs millions de fois créant ainsi le buzz sur Internet. Par ailleurs je vends des licences de ces jeux à divers clients.

__________________________



Profil

_________________________



* Game Designer (toutes plateformes)

- Rédaction de Documents de Game Design

- Gameplay loops, Flowcharts, expérience de jeu, ergonomie

- Game mechanics, low et high level

- Playtests

- UX

* Level designer

* Animate (Flash) : Animateur/Développeur ActionScript 3.0

* Unity3D (C-Sharp)

* Développeur iOS avec Cocos2D

* Développement de prototypes de jeux

* Formations sur le logiciel Animate (Animation, ActionScript 3.0)

* Formations sur la création de jeux vidéo

* Développement web