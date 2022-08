Benoît GANCEL

Nous avons créé SunAboveTheCloud. Comme son nom l'indique notre entreprise veut mettre du Soleil dans le Cloud. Nous nous proposons de vous éclairer sur l'utilisation de vos équipements informatiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables... Notre objectif est de remettre tout ce petit monde à votre service et pas le contraire. Nous sommes passionnés par tous ces moyens de communication modernes, mais plus encore par les relations qu'ils permettent d'entretenir et les personnes que nous rencontrons.