Benoît KLEIN

Terminal du Grand Ouest (TGO), joint venture entre le Groupe CMA GM et le Groupe Bolloré, est le terminal portuaire du Port de Nantes et Saint-Nazaire dédié aux conteneurs maritimes et au marchandises conventionnelles.



Les activités de TGO sont :



◾Manutention

◾Logistique

◾Consignation



Chiffres clés :

> 4 portiques

> 2 grues

> 4 postes à quai

> 1 rampe roro

> 6 000 m² de magasins couverts

> 950 m de linéaire de quai

> Tirant d’eau 13.5 m à quai

> 350 prises frigorifiques

> Effectif : 150 personnes (TGO/dockers/grutiers)



