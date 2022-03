Benoit LAMOTTE

Chef de projet informatique capable de monter en compétence technique rapidement sur des applications afin d'apporter du support à la fois aux équipes métiers dans l'évaluation de leur besoin et aux équipes de développement et d'exploitation dans l'analyse d'incidents dans le but de mener à bien des projets de déploiement d'application.

Mon background de développeur me permet de comprendre et d’accorder les besoins et contraintes des différentes équipes impliquées dans un projet.





Anglais : Courant (FCE)



Systèmes : AIX,Linux, Windows 9x / NT / 2000 / XP

Serveurs d'applications : Jboss, Websphere

Application de transport de message : Websphere MQ, CFT

Langages : J2EE (Java/JSP/Servlets/EJB), C, C++, Delphi, Corba, SQL, PL/SQL,

Shell (notion Perl, C#)

Internet : HTML, PHP, XML, JSP, CSS, STRUTS, JQUERY, Doctrine, Symfony,

Joomla, Wordpress

Logiciels : Eclipse, Office, Websphere, Mantis, bugzilla, Cincom Eloquence

SGBD : SQL, ACCESS, Oracle, MYSQL

Méthodologies : Merise, Six Sigma, UML , SIMPLE

Réseaux : TCP/IP, UDP, DNS, modèle OSI