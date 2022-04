Benoît PERETTI

Titulaire d'un DEA de lettres et d'une licence d'anglais, j'ai effectué la première moitié de ma vie professionnelle dans le journalisme, local puis socioéconomique national, sportif également (webmaster du site internet sportif le plus visité en 2000/2001, Vendée Globe, régate autour du monde).

Une rencontre opportune m'a permis de découvrir les RH et j'ai donc intégré le cabinet Alias EP en 2001. Je me forme actuellement afin d'évoluer dans ma pratique du coaching et également sur les aspects juridiques, lacunes de ma formation initiale.

Mon travail en ressources humaines n'est finalement pas si loin de ma première carrière, c'est toujours la rencontre avec les autres qui prime.

J'ai pratiqué l'escrime au niveau national (épée) et je suis un fan de sports nautiques, notamment de petits dériveurs et petits quillards (Star, Soling, Dragon). Passionné par la récolte des champignons et la mycologie, je le suis donc aussi par la forêt et la nature en général.



J'ai quitté Alias EP à la mi-2007, suis parti voyager (Inde) et me voilà donc à nouveau sur le marché !



Mes compétences :

Coaching

Droit

Droit social

GPEC

Recrutement

Ressources humaines