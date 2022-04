Benoit PONCHEL

Groupe la Poste, Direction de l’Enseigne



Chef de projet Qualité depuis juin 2008



1) Mise en place des outils de mesures de la Qualité sur les 12 000 bureaux de Poste

- Définition des standards de service au sein de l'Enseigne

- Mise en place, suivi et restitution des résultats des visites mystères dans 2000 bureaux (6000 visites par mois)

- Mise en place du tableau de bord Qualité pour le pilotage des bureaux

- Mise en place et suivi des études Sofres (2 fois par an) sur l’attente en bureau

- Gestion du parc des bureaux équipés des gestionnaires de flux (220 bureaux)



Responsable animation commerciale juin 2007 - juin 2008



2) Animation commerciale du réseau

- Mise en place de bagages à destination de la force de vente

- Soutien auprès de la force de vente sur l’actualité commerciale

- Animation du Club des Ventes, stimulation nationale du réseau

- Définition des impératifs commerciaux sur la cible des 1000 bureaux

- Accompagnement sur le terrain de la mise en place de ces impératifs





Depuis Janvier 2006 :

GROUPE LA POSTE, Direction du Courrier (janvier 2006 - juin 2007)



Chef de projet du réseau des agences de marketing opérationnel

1) animation et stimulation du réseau (6 agences, 60 personnes)

2) validation des mailings vers les clients en B to B (création, textes, discours clients)

3) création d'opération de marketing direct (mailing, phoning via la télévente...)

4) mise en place de process (synergie entre agences, validation marketing)

5) suivi de la chaine graphique, impression et routage





Janvier 2002 - Décembre 2005

CHRONOPOST INTERNATIONAL Groupe GEOPOST

CA Chronopost International 2004 : 752 millions d’euros

Réseau de distribution : B to B et bureaux de poste.



1) Lancement de nouveaux produits :

- Conception des nouveaux produits : définition du besoin et mise en place de la production

- Mise en marché des produits (brief agences de création, rédaction de notices, brochures, mailing, plan média, pricing) : Caisse 10 kg, Enveloppes 250 g…



2) Communication produits :

- Réalisation des outils de communication : brochures, bandeaux Internet, etc…

- Briefs créatifs, suivi des relations avec l’agence de communication, rédaction des textes, messages radio….



3) opérations de stimulation :

Clients :

- Mise en place d’opérations de promotion des ventes au sein du réseau de la poste (12 000 bureaux) avec offre promotionnelle sur les produits et jeux concours gratuits (bulletin à gratter, tirage au sort…),mise en place de partenariat



Force de vente :

- Opérations de stimulation des ventes au sein du réseau (45 000 vendeurs)

- Réalisation d’un magazine interne (choix des sujets, relecture et validation des textes, suivi des maquettes…)

- Présentation des nouveaux produits à la force de vente (séminaire, réunion, journée de formation nouvel entrant…)

- Création de supports de formation, argumentaires



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de projet

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Qualité