Benoit PROFIT

Guide de haute montagne depuis plus de 21 ans, je suis avant tout un amoureux de la nature et des relations humaines. Mes expériences multiples sur les sommets du monde entier m’ont enrichi et m’ont amené à pratiquer intuitivement une marche libérée de la performance, douce et apaisante ouvrant à la conscience de soi.

Depuis quelques années, en lien avec ma pratique de marcheur éveillé, je me suis formé à l'institut de Sophrologie Rhône-alpes. Je suis Sophrologue et membre du Syndicat des Sophrologues Professionnels.

Passionné par les relations humaines, j'enseigne la Méthode ESPERE® élaborée par le psychosociologue Jacques Salomé. C'est au centre Reliance de Grenoble, que j'ai approfondi cette démarche en réalisant la formation professionnelle pour être formateur en relations humaines. Je suis désormais formateur et coach, membre de l'Institut ESPERE International.(Coaching de vie et coaching relationnel)



Nourri de toutes ces expériences de croissance et de transformation alliant les ressources de la nature, de la détente corporelle et de la communication relationnelle, je propose à chacun de vivre une démarche intérieure pour se relier à soi, à son corps et à son environnement.Cette approche vise à faire grandir autonomie et responsabilisation. Elle permet de s'ouvrir à son authenticité pour être "auteur" de sa vie.



Aujourd'hui, mes "Démarches intérieures" s'articulent autour de trois axes d'interventions concrètes:



- une invitation à vivre autrement la montagne,

- des accompagnements d'aide thérapeutique,

- des séminaires dans le monde de l'entreprise.





Une nouvelle façon de "Faire cordée" ensemble



" Ce n'est pas seulement un sommet à atteindre ... mais bien plus que le sommet ...

C'est d'abord une rencontre humaine qui se crée, puis un projet qui se construit ensemble et enfin une expérience à vivre pleinement.



Une présence, une conscience dans chacun de nos pas,

Nos cinq sens en éveil qui savourent la beauté de la nature.



Etre à l'écoute de nos besoins et de nos capacités,

Prendre le temps ensemble d'ajuster nos énergies du moment et ainsi créer une cordée harmonieuse et solidaire."







La corde, qui est l’outil que nous utilisons pour évoluer, représente cette relation qui unit deux alpinistes en montagne. L’objectif est de faire un bout de chemin ensemble avec pour bagage, nos ressources et nos limites. Faire ensemble un beau sommet de la façon la plus élegante, la plus harmonieuse, c'est aussi savoir communiquer au sein de cette cordée.



Relié à soi et à l'autre, quelque soit le chemin parcouru, il s'agira de chercher le juste équilibre entre sécurité, plaisir et sérénité.



Autre aspect capital que je privilégie dans la dynamique de la cordée, c'est la prise de conscience de son corps et de son intériorité.

Je propose, à ceux qui le souhaitent, des temps de prise de conscience du corps et de la respiration, à l'aide d'exercices spécifiques de sophrologie : pouvoir "recharger" les batteries, se détendre, canaliser l'énergie, mobiliser les ressources pour atteindre ses rêves ...



Tout est à construire à chaque instant en fonction de ce qui se présente en accord avec chacun tout au long de la marche.



"Faire cordée ensemble" ou comment construire une cordée performante.



Ce thème de la performance mérite aujourd’hui d’être redéfini dans une logique de durabilité. Suis-je performant au seul fait d’être arrivé au sommet d’une montagne ? Ou bien suis-je performant si en plus de cette « réussite », j’ai pu anticiper la descente, le retour dans la vallée en étant relié à mes propres ressources de façon à garantir ma sécurité et celles des autres. Et ce dans le plaisir… !



Cette notion de « cordée », que je connais bien dans mon métier de Guide, m’a permis d’appréhender les différentes étapes nécessaires pour devenir performant.

Au travers de mon expérience de Guide mais aussi en tant que formateur en relations humaines et Sophrologue, je vous propose, en tenant compte des principes de réalité d'une entreprise, une démarche originale, concrète et à la portée de chacun.



Mon expérience de terrain illustre mes propos.

Au cours de ces années, j’ai réalisé et atteint des objectifs avec mes clients.

Nous avons traversé des conflits, des difficultés, des échecs, mais aussi des réussites et des joies…

Nous avons appris ensemble à accueillir ces différents paramètres, à leurs donner du sens de façon à agrandir et éclairer les chemins d’une réalisation concrète.

Pour que ces relations, ces « cordées » soient de qualité, je propose une démarche visant à donner du sens aux notions telles que : la responsabilisation, le respect de soi et des autres, l’affirmation de soi.

En fonction de votre demande et du thème abordé, j’illustre mes propos avec des images et des situations vécues en montagne de façon à ce qu’ensemble nous puissions tisser les analogies nécessaires avec l’entreprise.

Regarder ensemble ce qu’il est possible de construire pour que ces cordées que nous formons les uns avec les autres mais également avec nous-mêmes, puissent être respectueuses, vivantes, énergétisantes et allant bien sûr dans le sens de la réussite.