François PROFIT

Navigateur impénitent, chef d'entreprise et armateur, créatif et en recherche permanente d'esthétisme...

Une autre de mes caractéristiques est un certain goût du risque ... qui m'a jusqu'à présent toujours réussi.

Ma carrière maritime est en sommeil à l'heure actuelle depuis la vente de ma société en 2008.

Après 20 années heureuses à Tahiti, je suis en train de m'installer avec ma famille à Auckland NZ.



Avec un projet professionnel bien entendu, un nouveau challenge à réaliser.



Je le situerais, de façon générique, dans de domaine de la décoration d'intérieur, avec des matériaux qui s'inscrivent dans un processus écologique de production et de transformation.



La zone Asie est d'ores et déjà mon "business playground".



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Business

Décoration

Écotourisme

Hôtellerie

Yachting