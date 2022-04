Benoit QUÉNIVET

Ingénieur diplômé de Telecom Lille1, je suis consultant en sécurité de l'information avec 2 ans d'expérience au sein d'un grand cabinet de conseil parisien.



Pendant ces deux ans, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs missions au forfait pour des clients de tailles et de secteurs différents sur des sujets de sécurité variés, ainsi que d'intégrer le Centre Opérationnel de Sécurité d'une grande administration pendant plus d'un an.



J'ai décidé ensuite de profiter d'un an sabbatique pour partir découvrir d'autres horizons et d'autres cultures autour du monde et en revenir enrichi et prêt à attaquer de nouveaux challenges professionnels. Je suis donc à la recherche d'un poste de consultant sécurité autour de la métropole lilloise.



Me définir en quelques mots: Motivé, Motivant, Esprit d'équipe, Sérieux, Curieux, Ouvert, Créatif...



Mon CV en ligne: http://www.doyoubuzz.com/benoit-quenivet



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Ingénieur

Avant vente

Information Technology