Benoit QUENTIN

Manager opérationnel expérimenté, j’anime depuis 10 ans des équipes informatiques

pluridisciplinaires (architectes, experts, administrateurs, chefs de projet) jusqu’à 130

personnes.

J’ai une connaissance approfondie de plusieurs domaines IT (architecture technique,

production/exploitation), mais aussi du pilotage de contrats externes (infogérance, centres de

services) et de la direction de projets stratégiques.



Mon projet : découvrir de nouveaux enjeux métiers, enrichir mes compétences managériales et

transformer les organisations en accompagnant les changements.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Stratégie IT

Architecture SI

Conduite du changement