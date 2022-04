Benoît QUENTIN

Je travaille actuellement sur le développement de molécules en cancérologie chez Genoscience Pharma. Je travaille dans le département analytique (LC/ MS système QTOF).

J'ai aussi travaillé au sein du département chimie analytique de la société Trophos, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes de maladies neuromusculaires.

J'effectuais des dosages et la caractérisation de molécules par HPLC et spectrométrie de masse couplée (LC/MS) et plus particulièrement d'une molécule en étude clinique phase II-III, ainsi que le développement et la validation de transferts de méthodes analytiques.

Je réalisais également l'analyse des données et les rapports.

De 2009 à 2013, j'ai travaillé en tant qu'assistant Ingénieur R&D en électrophysiologie/pharmacologie.

Mon travail consistait à réaliser des tests in-vitro par la technique du Multi Electrode Array (M.E.A) afin d'évaluer:

d'une part l'efficacité et la toxicité de candidats médicaments pour les maladies neuro-dégénératives (Huntington, Alzheimer, épilepsie),

et d'autre part, les mécanismes d'actions de molécules sur la transmission et la plasticité synaptique.



Mes compétences :

Dosage de stérols par CPG

Extraction et purification de polyphénols(HPLC)

Outils informatiques (Clampfit, Graph Pad Prism)

Logiciel d'enregistrement Multi Channel Systems

Capacité d’adaptation, anticipation, dynamique, ri